國際財經

《華盛頓郵報》引述消息人士稱，谷歌發現有俄羅斯背景資金在谷歌搜尋引擎與YouTube賣廣告，涉及的金額逾5萬美元。

報道稱，谷歌是與Twitter分享訊息後，發現有俄羅斯資助廣告的存在。

谷歌、Facebook與Twitter將於下月在國會作供。Facebook較早時表示，估計發現3000個相信由俄羅斯資助的廣告。

谷歌發表回應聲明，表示有嚴格政策規定，限制發放針對性政治廣告，或是針對族裔與宗教的廣告。該公司會就任何意圖濫用系統的行為進行調查，並且對任何的調查提供協助。