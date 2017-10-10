國際財經

比利時郵政(bpost)同意收購美國物流集團Radial，涉及金額8.2億美元(63.96億港元)。

Radial前身是eBay分銷中心，一年前由私募基金Sterling Partners收購，並且與一些電貿服務商合併而成。該公司現時負責一些零售集團的電貿送貨服務，客戶包括Dick's Sporting Goods與Aéropostale。該集團擁有24個分銷中心，預期今年收入介乎9.7億至10.2億美元。

由比利時政府持有51%權益的bpost指出，交易有助該公司拓展北美電子商貿領域。