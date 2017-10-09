國際財經

據美國勞工部在上周五(10月6日)公布的9月非農就業人口報告顯示，本次非農新增就業職位錄得3.3萬個負增長，創7年以來的首次負增長記錄，但隨後美國勞工部發表聲明稱約147萬人因惡劣天氣而失去工作，表明本次美國非農就業人數的負增長主要是受如颶風風災等暫時性因素的拖累。而就業報告的其他數據亦證明了這一點：美國9月失業率刷新16年低點至4.2%，平均時薪按年增長率大幅提升至2.9%(已超過美國聯儲局最低期望水平2.7%)。

考慮到颶風的影響是暫時性的，市場預期災後重建工作將會推動美國國內生產總值(GDP)增長。據CME的FedWatch工具顯示，市場預期美國聯儲局在12月加息25個基點的概率已增至91.7%，推升美滙指數刷新十周高位94.27，一度拖累倫敦金快速下探至近兩個月新低1260.5美元。與此同時，加拿大就業市場亦錄得不俗的表現，儘管加拿大9月就業人口僅增加1萬人，但其全職就業人口卻大增11.2萬人，遠勝上次8.81萬人的負增長表現，表明該國就業結構得到明顯優化，加元走強拖累美元/加元自日內高點1.2598下挫至1.2524，最終滙價錄得0.19%的日內跌幅。

不過，正所謂天有不測之風雲，當市場預期金價在沉重的加息預期壓力下會進一步下探1250美元時，倫敦金堅持死守1260美元一線支撐。此後俄新社的一篇報道成功助倫敦金收復日內全部跌幅並收於1274.4美元，因該報道稱北韓正準備試射射程可達到美國西海岸的遠程導彈，再度令避險情緒死灰復燃，刺激倫敦金的避險需求。但金價上周總體仍然錄得0.45%的跌幅，為連續第四周下跌。

展望本周，投資者需要留意加泰羅尼亞自治政府主席普伊格德蒙特(Carles Puigdemont)在周二(10月10日)在地區議會上的講話，若其單方面宣布獨立，或將刺激黃金避險需求，推升金價。而央行動態方面，周四(10月12日)清晨2:00美國聯儲局將公布9月貨幣政策會議紀要，投資者需留意其關於與年底加息相關的措辭。

技術分析方面，上周金價在1260美元獲得支持後企穩反彈，今日更一度飆升至1285.1美元，已輕微升穿日線圖的下降通道頂部阻力。雖然其後金價快速回落至1279.5美元，但目前似乎已企穩，若金價短期內再度升穿1285美元，後市或可進一步反彈挑戰1290美元甚至1295-1297美元區域。但若今日收市金價再度回落至1280美元之下，則需小心金價仍會延續下降通道內的反覆下跌之勢。

策略方面，若金價反彈至1295/1296美元阻力區域，我們將沽出倫敦金，目標1280美元，升穿1300美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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