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今日 17:27 國際財經

歐羅區10月Sentix投資者信心升至10年高

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Sentix公布，10月歐羅區投資者信心指數從9月的28.2上升至29.7，高於預期的28.5，並觸及10年高位。

投資者樂觀看待歐羅區的當前狀況，現況分項指數從9月的39.8上升至41.8；經濟發展預期指數從9月的17.3，上升至18.3。

Sentix稱，德國總理默克爾執掌的保守黨有望與支持工商業的德國自由民主黨(FDP)，以及綠黨結成聯盟的前景被投資者看好。

不過，Sentix指出，若組建政府時符合預期，未來幾個月的經濟增長可能非常強勁；若出現權力真空，則讓人失望的可能性很大。

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