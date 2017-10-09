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今日 17:18 國際財經

挪威石油英國北海發現儲量1.3億桶油田

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英國《金融時報》報道，挪威國家石油公司(Statoil)宣布，在英國北海Outer Moray Firth區域發現儲量高達1.3億桶的油田，這或許可以協助該區的油氣生產商進一步走出低迷。

該公司負責北海地區勘探的高級副總裁Jez Averty表示，這一發現令人鼓舞，但仍有大量工作需要去做，包括進行評估，以明確可開採儲量。

受全球其他地區低成本資源的衝擊，英國北海地區勘探活動目前處於自上世紀70年代以來的最低水平，但信心正在恢復。

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