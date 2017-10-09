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今日 09:54 國際財經 中國財經

德銀稱CEO肯定會與海航集團會面

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德意志銀行澄清，行政總裁克賴恩(John Cryan)肯定會與大股東、內地的海航集團會面。

德銀發言人承認，克賴恩目前仍未與海航進行任何會面，但澄清他與海航首席執行官譚向東的會面肯定會發生，目前仍在安排中。

外電引述消息指，德銀曾經兩度安排克賴恩與海航代表會面，但都不成功。《華爾街日報》昨日報道，克賴恩一直避免與海航扯上關係，避免與海航會面，激怒當時引入海航的德銀監事會主席。

中國海航集團今年5月披露增持德意志銀行股份至近10%，一躍成為這間德國最大銀行的最大股東。

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