國際財經

全球主要租車集團Hertz公布，第二季淨虧損為1.58億美元(12.32億港元)，前一年度同期虧損為4300萬美元；每股經調整虧損為63美仙，較分析員預期中的最高虧損59美仙差。

集團指出，上季收入為22億美元，與市場預期相同，去年同期為23億美元。

Hertz指出，上半年進行轉型的工作已有很大進展，但還有更多工作有待完成，應對未來的挑戰。

Hertz股價周二下滑，主要是受到同業Avis Budget前一天公布業績消息較預期差打擊，但市後時段反彈2.9%。