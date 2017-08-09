港股直擊 國際財經 即巿股評

自08年金融海嘯後的量化寬鬆時代裏面，我們處在一個超低利率以及政府習慣性不斷注入流動性的環境之中。

在這個特殊的時刻裏，美國股神畢非德掌舵的巴郡剛公布的第二季度財報中顯示，其持有現金達到了創歷史記錄的997億美元。

畢非德在被問到如此高額的現金時，他對傳媒的答覆是I hate cash，但是他卻越來越難尋找合適的投資項目，因爲大量的投資者借錢投資，而且是借很便宜的錢。

這個說法是否正確，我們來看一組數據，以下圖表爲美國投資者包括AAII和Rydex cash balances，反映了個人投資者，基金經理，機構投資者，退休基金等各類投資者目前持有了歷史最低的現金水平。

在投資的世界裏面，從歷史經驗上可見，每逢股市高峰的時候，投資者都持有相對較小或者極少現金，而在市場下跌的時候卻傾向持有大量現金。

而畢非德卻選擇相反的方式進行投資，除了有逆向投資的思維外，也是從側面說明目前市場的估值高昂已經到了歷史的高點。

市場的規律是，現金在市場熾熱時顯得很奢侈，在市場波動的時候卻價值不菲。

作爲理性的投資者，是否應該未雨綢繆呢？

筆者相信，留一份清醒留一份醉，短線炒作控制注碼，中長線卻大可以留有現金靜待良機！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。