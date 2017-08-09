國際財經

美國國際貿易委員會(ITC)公布，官員已承諾調查高通(Qualcomm)對蘋果生產的智能手機iPhone 7與其他產品的侵權指控。ITC指出，初步預算會在45天內完成調查，但會盡快公布調查結果。

高通在7月向ITC作出投訴，指控蘋果要求代工生產商安裝在iPhone的英特爾接連網絡晶片，沒有支付相關版權費，因而要求禁止有關侵權貨品進入美國。蘋果是在美國以外生產iPhone等產品。高通沒有提控英特爾侵權。

英特爾拒評上述消息。蘋果回應稱，行政總裁庫克早前已就上述問題作出回應。



