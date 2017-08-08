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今日 05:56 國際財經

傳軟銀Vision向初創企業Fanatics 注資78億

《華爾街日報》引述消息人士稱，日本軟銀與它的Vision基金，已投放10億美元(78億港元)在網上體育用品銷售集團Fanatics。

消息人士指出，Fanatics的新一輪融資將於本月內完結。根據融資條款，Fanatics估值是45億美元，高於上次融資時的30億美元。美式足球聯盟(NFL)與美國職棒大聯盟(MLB)在今年初已向該公司分別注資9500萬美元與5000萬美元。

據悉，軟銀是在今年4月向Fanatics注入少許資金，而10億美元的大部分是來自有1000億美元資金的Vision。

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