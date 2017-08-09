今日 04:31
國際財經
道瓊斯工業平均指數收市跌33點或0.15%，報22085；標準普爾500指數跌5點或0.24%，報2474；納斯特綜合指數跌13點或0.21%，報6370。
人幣10個月最強 破6.7勢再上
今日信報
四川九寨溝7級地震至少5死63傷
輪動有序 尋頂有勢
陸文
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今日信報
新舊經濟股齊撐市
恒昇
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今日信報
海怡雙料樓王呎造2.16萬
依然看好中國周期股
霍慧敏
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財富管理
為智慧城市做好準備
StartupBeat
AI handset that keeps your secrets safe triggers data fight
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
中芯國際次季少賺63%
重要通告 ｜ 昨日 20:00
朗廷中期可分派收入跌8%
重要通告 ｜ 昨日 19:01
主席被追逾億賭債 中國稀土:營運無影響
重要通告 ｜ 昨日 18:37
中國金茂全年銷售目標580億人幣
港股直擊 ｜ 昨日 19:11
【帶眼識股】內房股奇兵
港股直擊 ｜ 昨日 18:49
茂業盈喜 料中期盈利大增
重要通告 ｜ 昨日 18:28
林鄭訪發改委 冀盡快拓大灣區建設
時事脈搏 ｜ 昨日 17:54
【EJFQ短評】卜蜂有機會突破11個月下降趨勢線
即巿股評 ｜ 昨日 20:52
思捷料全年盈利最多增2.8倍
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利福地產通過改名為三盛控股
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