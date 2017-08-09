國際財經

路透引述英國大銀行行政總裁稱，美國司法部人手不足，拖延了司法與調查程序，影響英國三大銀行的重組。

自2008年金融危機以來，英國大銀行與其他美國大銀行一樣，因應一些問題，同意向美國監管機構支付數以十億美元計的和解費用。不過，有關和解協議未完全解決，因為特朗普上任美國總統後，司法部有數以百計職位空缺未有填補，以致履行上述和解協議存在問題。

渣打銀行行政總裁溫拓思(Bill Winters)接受路透訪問時承認，美國司法部對該銀行的調查仍未結束，對方看來有全方位的研究，看不到何時可以完結。

渣打在2012年與司法部達成替伊朗非法轉資的和解協議。不過，司法部在2014年重新啟動調查，其後一直沒有公布進展。

溫拓思原先希望推動渣打重組，裁減1.5萬個職位及集資51億美元，以重振業務，但美國司法部調查一天未完結，重組問題可能難以完成。

另外，蘇格蘭皇家銀行也有同樣困擾。集團行政總裁Ross McEwan在上周五表示，該銀行可能無法與司法部達成類似的按證和解協議，此舉延誤了集團恢復派息與減少政府持股量的安排。

除了渣打與蘇皇銀外，德銀也面對類似情況。該銀行去年與司法部達成按證和解協議，但特朗普上任後，情況未有進展。

司法部未有回應查詢。