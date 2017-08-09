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國際財經
英國富時100指數收報7542，升0.14%或10點。
德國DAX指數收報12292，升0.28%或34點。
法國CAC 40指數收報5218，升0.21%或11點。
大摩轉軚鬥牛 騰訊目標370元
今日信報
海怡雙料樓王呎造2.16萬
新舊經濟股齊撐市
恒昇
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【信報月刊】拔萃仔遊戲變金 電競椅賣到北…
恒生前一姐李慧敏運籌帷幄40年
為智慧城市做好準備
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未來經濟不會再大衰退
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財富管理
【盤房來料】炒股最重要係嚴守止蝕
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麥當勞中國料5年增2000餐廳
香港財經 ｜ 昨日 13:17
興德學校現「影子學生」 教育局:嚴肅跟進
時事脈搏 ｜ 昨日 13:41
港股收逾26個月高 成交額增兩成
港股直擊 ｜ 昨日 17:15
中午高收32點 內房汽車股造好
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中國金茂中期多賺93% 息8.17仙
重要通告 ｜ 昨日 12:31
午後突抽升過百點 創逾26個月高
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海航REIT新礙阻 傳星拍檔謀削海航持股
中國財經 ｜ 昨日 12:44
恒指升164點 騰訊全日高位收市
港股直擊 ｜ 昨日 16:31
林鄭訪發改委 冀盡快拓大灣區建設
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