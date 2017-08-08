國際財經

美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示，6月經季節調整後職位空缺升至616.3萬個，5月職位空缺數字修訂為570.2萬個。

6月招聘人數為535.6萬人，低於5月的545.9萬人。