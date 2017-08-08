國際財經

周一(8月7日)美國方面並無重要經濟數據公布，而聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)及明尼亞波利斯聯儲行長卡什卡利(Neel Kashkari)均就貨幣政策前景發表講話，雖然兩位聯儲局官員均對美國目前的通脹低企表示擔憂，但都認為聯儲局會有序地開始縮減資產負債表，預計不會對市場造成太大影響。

其中，布拉德表示，近期美國勞工市場數據相對良好，但通脹指標出乎意料偏低，即使失業率大幅回落，但對通脹的推動作用可能不大，故支持短期內不加息。不過，布拉德支持聯儲局盡快開始縮減資產負債表。

由於這兩位聯儲局官員的講話偏向鴿派，美滙指數從短期的反彈高位93.54附近再度回落，但上周五美國7月非農數據的強勁表現餘威仍在，支持美滙指數今日企穩於93.20之上。倫敦金周一僅維持於1255.7美元至1259.8美元之間窄幅波動，今早(8月8日)才上破短期阻力1260美元，最高升至1264.9美元。

雖然金價成功企穩18日指數移動平均線1254美元之上並突破1260美元，但金價仍需進一步突破1266.5美元及1270美元才有望擺脫短期下行壓力，否則倫敦金只是進入短期整固，後市仍有機會再度下挫。

策略方面，若金價回落至1247/1248美元區域，我們將買入倫敦金，上望1260美元，跌穿1243美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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