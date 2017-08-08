國際財經

上周五(8月4日)公布的澳洲6月零售銷售按月增長0.3%，雖高於市場預期0.2%增長，但低於前值0.6%增長。與此同時，澳洲儲備銀行公布最新貨幣政策聲明，表示對澳洲經濟未來兩年加速增長更有信心，但仍預計失業狀況與薪資增長幾無改善，同時央行將2017年12月GDP增長預估下調至2-3%。由於澳洲央行行長洛威(Philip Lowe)曾表示：「澳元滙率的進一步升值，可能造成經濟活動增長和通脹慢於當前預期」，上述表述暗示澳洲儲備銀行貨幣政策將在一段時間內維持不變，令投資者略感失望。

此外，同日晚間公布的美國7月非農就業數據表現強勁，令美國聯儲局在9月開始縮減資產負債表的可能性大大提高。美滙指數受此推動自15個月低位附近大幅反彈，澳元/美元則從0.7970附近大幅下跌，一度失守0.7900至0.7890，創下7個交易日低位。

事實上，澳元/美元自7月27日刷新兩年高位至0.8065後輾轉下跌，目前已累計下跌逾2%，並連續5個交易日收跌，一改7月份以來的強勢表現。究其原因，除卻澳洲儲備銀行的鴿派言論打壓外，美滙指數強勢收復93.00亦為澳元/美元提供進一步下行動力。

不過，周一(8月7日)內地黑色系期貨大幅上漲，鐵礦石盤中漲幅逾7%，並自6月中旬以來累計反彈近50%。鑑於澳洲出口鐵礦石佔全球的鐵礦石貿易額近50%，鐵礦石需求的回升無疑為澳元提供有力支持。此外，美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)周一表示，即使美國失業率從十六年來最低的4.3%降到3%，通脹水平也只會升到1.8%，失業率下行不會推升通脹，近期利率適合保持不變。目前市場預期今年12月美國聯儲局加息概率不足50%，為美滙指數進一步反彈蒙上陰影。

日線圖顯示，澳元/美元自刷新兩年高位至0.8065後乏力上升，最終失守0.8000關口及上升通道底部支持0.7980。雖然澳元/美元短期升勢受到破壞，但若澳元能企穩於0.7875(從7月5日低位0.7570至7月27日高位0.8065的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)之上，後市仍有望重拾升勢再度挑戰0.8000整數關口甚至0.8100水平。若滙價不慎跌穿0.7875，則需警惕澳元/美元的調整未完，後市或會進一步回落至0.7820甚至0.7760水平。

策略方面，我們根據8月1日策略已於0.7890買入澳元(目標0.8050，跌穿0.7850止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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