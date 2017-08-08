國際財經

歐洲多國貿易及零售數據皆遜於預期，加上觀望石油出口國組織(OPEC)開會討論有關減產協議的執行情況，投資氣氛淡薄，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時17分，英國富時100指數報7527點，跌4點或0.05%；德國DAX指數報12259點，升2點或0.02%；法國CAC 40指數報5207點，跌不足1點或0.01%；意大利富時MIB指數報22012點，跌18點或0.09%。

經濟數據方面，德國6月經季節調整出口按月減少2.8%，市場預期為下降0.3%；進口減少4.5%，預期為增加0.2%。法國6月貿易逆差略微擴大至47億歐羅，5月逆差修正為44億歐羅。

另外，英國零售業聯盟(BRC)公布，英國7月同店零售銷售按年增長0.9%，但增幅低於6月的1.2%，因消費者削減非必要支出，將預算花在脫歐後價格上漲的食品方面。德國商業銀行駐法蘭克福外滙策略師Esther Maria Reichelt稱，英國脫歐似乎並無強勢開局，令英國經濟和英鎊承壓。英鎊現報1.3033美元，跌0.02%。

道指期貨暫報22061點，跌1點。

油價持續靠穩，紐約原油期貨現時每桶報49.69美元，升0.3美元或0.61%；倫敦布蘭特期油報52.64美元，升0.27美元或0.52%。