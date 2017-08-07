國際財經

德國醫療健康設備商Fresenius的洗腎設備分支Fresenius Medical Care，同意以20億美元(156億港元)收購美國NxStage Medical。

Fresenius Medical形容該公司是全球最大的洗腎設備供應商，收購完成後有助鞏固其在美國市場的地位。

去年，Fresenius Medical的收入為179億美元，NxStage為3.66億美元。Fresenius Medical相信，收購後的3至5年內可達致年節省1億美元的成本效益。