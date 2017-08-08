石油出口國組織(OPEC)即將開會，討論減產協議履行情況，外圍油價周一下滑，但收市前收復部分失地。
紐約9月期油收市跌19美仙或0.4%，報每桶49.39美元。布蘭特10月期油收市倒退5美仙或0.1%，報每桶52.37美元。
Tyche Capital Advisors管理成員Tariq Zahir表示，市場觀望OPEC會議結果，因此油價反覆。
渣打能源研究董事Emily Ashford認為，美國夏季用油高峰期將結束，未來數周會對油價產生不利反應。
今日 03:48 國際財經
石油出口國組織(OPEC)即將開會，討論減產協議履行情況，外圍油價周一下滑，但收市前收復部分失地。
紐約9月期油收市跌19美仙或0.4%，報每桶49.39美元。布蘭特10月期油收市倒退5美仙或0.1%，報每桶52.37美元。
Tyche Capital Advisors管理成員Tariq Zahir表示，市場觀望OPEC會議結果，因此油價反覆。
渣打能源研究董事Emily Ashford認為，美國夏季用油高峰期將結束，未來數周會對油價產生不利反應。
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