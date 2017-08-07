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今日 03:21 國際財經

美國6月消費借貸增長遜預期

聯儲局公布，美國6月消費者借貸以年率計增加124億美元，低於市場預期的160億美元；6月消費者借貸的年率化增幅為3.9%，累計金額經調整後達紀錄新高的3.86萬億美元。

美國6月消費者借貸增幅較5月的183億美元有所減少，後者是6個月來最高。以第二季計算，消費者借貸的年增幅是4.5%，低於首季的5%。

報告顯示，包括學生與汽車貸款在內的非循環性消費者借貸，在6月的年率化增幅是4.9%，低於5月的8.2%；包括信用卡的循環性借貸，在6月的年率化增幅是3.9%，前一月為5.7%。

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