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今日 03:20 國際財經

高盛料美國失業率 明年降至3.8%

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高盛經濟師估計，美國失業率可望進一步下降，明年有望降至3.8%。

上周，美國公布，7月非農業職位增幅為20.9萬個，優於市場預期的18萬個；失業率降0.1個百分點至4.3%。

高盛經濟師撰寫報告，認為美國勞工市場將呈現過衝情況，非農業職位增幅會維持15至20萬個幅度，較健康水平高一倍，明年失業率可能降至3.8%，而不是原先預期的4.1%。美國失業率上一次跌至低於4%，是在2000年。

該間投資銀行相信，因應勞工市熾熱，即使通脹升幅低於2%，聯儲局也會維持每季加息一次的步伐。

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