國際財經

上周五(8月4日)美滙指數一掃頹風，一度從低位大漲逾1%至5日高位93.75附近，主要由於美國7月非農就業數據表現強勁，提高美國聯儲局在9月開始縮減資產負債表的可能性。美滙指數從15個月低位附近大幅反彈，拖累非美元貨幣急挫，倫敦金則從1268美元附近大跌近15美元至最低1254.2美元。

美國勞工部8月4日的數據顯示：美國7月非農就業新增職位20.9萬，遠高於市場預期中值18萬，而且7月失業率下跌0.1%至16年新低4.3%，7月平均時薪按月增長0.3%，創5個月最大增幅。

此外，白宮國家經濟委員會主任科恩(Gary Cohn)表示非農就業報告「數據不錯」，並希望在秋季提交綜合性稅改議案，並認為將美國35%的企業稅率下降至OECD國家的23%平均稅率水平十分重要。

強勁的非農數據加上科恩的稅改講話終為疲弱已久的美滙指數帶來短期反彈動力，但美滙指數今日仍受制於18日指數移動平均線(EMA)94.00阻力水平而回落至93.38附近，而倫敦金則暫時企穩於18日EMA水平1254美元，令後市去向仍存變數。

鑒於倫敦金已第二次跌穿日線圖的上升通道底部支持，若今日仍處於1260美元之下，後市進一步回落調整的機會較高。金價短期支持在1250美元及1247.5美元(從1204.6美元至1274美元的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)。

策略方面，若金價回落至1247/1248美元區域，我們將買入倫敦金，上望1260美元，跌穿1243美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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