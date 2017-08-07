國際財經

上周五(8月7日)美國勞工部公布的美國7月非農就業新增職位20.9萬，勝市場預期的18萬，而美國7月失業率下跌0.1%至16年低位4.3%，勞動參與率則上升0.1%至62.9%，7月平均時薪則按年增長2.5%，高於預期的2.4%。總體而言，本次美國7月非農就業報告表現強勁，顯示美國經濟當前正處於充分就業水平，基本掃清了美國聯儲局在9月啟動縮減資產負債表的障礙。

非農數據公布後，白宮國家經濟委員會主任科恩(Gary Cohn)表示非農就業報告「數據不錯」，並希望在秋季提交綜合性稅改議案，並認為將美國35%的企業稅率下降至OECD國家的23%平均稅率水平十分重要。強勁的非農數據及科恩關於稅改的講話終為美滙指數帶來期待已久的反彈動力，美滙指數一度大漲逾1%至93.75，帶動美元/日圓迅速升穿110與111兩大整數關口，最高見111.04。美元/日圓最終收市回落至110.67，較日內低位(同時是7周低位)109.83回升逾0.7%，全周則錄得0.09%的輕微升幅。

不過，美國7月非農數據公布後，聯邦基金利率期貨暗示的美國聯儲局今年12月加息機會率仍然未能超過50%，只有47.8%。從資金流向分析，目前最新的芝加哥國際貨幣市場(IMM)持倉數據顯示此前一周的美元總空頭頭寸已上漲至110億美元，規模為2012年來最大。以上兩個動向表明，當前美滙指數的看漲情緒並不強烈，多頭仍須且行且珍惜，隨時警惕空頭反撲而持續施壓美元/日圓於111.00關口之下。

日本方面，隨着日本央行貨幣政策委員會兩大鷹派委員佐藤健裕(Takehiro Sato)與木內登英(Kinouchi Doyoung)在7月議息會議後離職，日本央行繼續推行寬鬆貨幣政策已無障礙。而日本央行審議委員布野幸利(Yukitoshi Funo)上周三(8月2日)更表示由於通脹缺乏動力，央行必須維持「強而有力」的貨幣寬鬆立場。這表明未來日本央行鴿派的傾向或將持續，日圓滙價或將持續承壓，從而支持美元/日圓表現。

展望本周，投資者需關注日本經濟數據有周二(8月8日)公布的日本6月貿易收支與周四(8月10日)公布的的日本7月生產物價指數(PPI)；而美國方面則會在周五(8月11日)公布美國7月消費物價指數(CPI)。以上數據料將對美元/日圓構成較大影響。

技術分析方面，上周美元/日圓三次輕微跌穿110水平均受到支持而反彈回升，顯示滙價的下跌動力已明顯轉弱，後市或正醞釀新一輪技術反彈。但美元/日圓短期內需成功突破日線圖下降通道頂部阻力111.00水平才有望擺脫下行壓力，進一步回升至111.60(從114.48至109.83下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)甚至112.00附近水平。

策略方面，我們根據7月31日的策略已在111.00沽出美元(目標110.10，升穿111.65止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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