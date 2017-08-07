國際財經

歐羅區及英國經濟數據符合預期，惟市場觀望石油出口國組織(OPEC)一連兩日的會議，討論有關減產協議的執行情況，油價跌幅持續擴大，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間下午6時18分，英國富時100指數報7518點，升6點或0.08%；德國DAX指數報12247點，跌50點或0.41%；法國CAC 40指數報5204點，升1點或0.03%；意大利富時MIB指數報21951點，升15點或0.07%。

歐洲數據方面，歐羅區8月Sentix投資者信心指數從7月的28.3降至27.7，基本符合預期的27.8；不過，歐羅區預期指數從7月的19.8大降至16.0，這是一個令人擔憂的訊號。另外，英國7月Halifax樓價按月增長0.4%，優於市場預期的增長0.2%。歐羅現報1.1798美元，升0.21%；英鎊報1.3049美元，升0.07%。

美國聖路易斯聯儲行長布拉德(James Bullard)及明尼亞波利斯聯儲行長卡什卡里(Neel Kashkari)，將分別於今晚及明日凌晨發表講話，料會談及美國經濟及對貨幣政策的看法，市場關注聯儲官員的貨幣政策有否因近期的經濟數據而作出改變。

道指期貨暫報22049點，升32點。

油價持續回落，紐約原油期貨現時每桶報48.9美元，跌0.68美元或1.37%；倫敦布蘭特期油報51.67美元，跌0.75美元或1.43%。