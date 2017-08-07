國際財經

共享辦公空間租賃商WeWork宣布，將投資5億美元(39億港元)，在南韓和東南亞擴張業務。

WeWork表示，還在另外一項交易中收購新加坡聯合辦公企業Spacemob。

該公司沒有透露最新一輪融資的投資者名單。亦未有提供收購Spacemob交易的具體規模。

WeWork在7月底時稱，已籌集約5億美元，主要投資者包括日本軟銀(SoftBank)及中國的弘毅投資(Hony Capital)，資金將用於在北京、上海和香港之外的中國其他地方創建新辦公空間。