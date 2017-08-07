國際財經

美國股市上周普遍造好，科技股偏軟。展望本周，市場焦點依然是美國經濟數據，尤其是周五公布的通脹數據，以及多名聯儲局高官的講話，以評估央行加息步伐有否改變。

回顧上周，道瓊斯工業平均指數漲1.2%，連續第二周造好。標準普爾500指數升0.2%。納斯特綜合指數跌0.4%。

展望本周，全球金融市場焦點仍是美國經濟數據，而以周五公布的美國上月通脹數據最受注目。市場預期，美國7月消費物價指數按月升幅是0.2%，核心消費物價指數升幅同樣是0.2%，按年升幅則為1.7%。

核心價格變化是聯儲局較重視的通脹指標，因為它反映長遠通脹趨勢，而且央行希望有關年度升幅可重返2%。如果本周公布的數據較預期佳，意味趨近2%指標勢頭更明顯，屆時可能推動聯儲局增加息率調整步伐。

除了消費物價指數外，本周美國公布的數據還有職位空缺報告、非農生產力、單位勞工成本、生產價格指數，以及上周首次申領失業救濟人數等。

經濟數據外，包括Macy’s、Kohl’s、JC Penney與Nordstrom在內的多間零售業巨擘本周公布業績，也是市場關注消息。娛樂巨擘迪士尼與新聞集團，以及近期上市的Snap與Blue Apron的業績，相信也受到投資者注意。

聯儲局多名高層將先後發言，周一有聖路易聯儲銀行總裁布拉德與明尼蘇達波阿斯聯儲銀行總裁卡什卡利，周四有紐約聯儲銀行總裁達德利，周五有達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭，而卡什卡利也會再度發言。

市場人士仍然摸不透聯儲局今年會否再度加息，因此相關高層言論依然對大市有影響力。但一般相信，聯儲局將於9月啟動縮減資產負債表安排。

華府政情方面，美國國會8月休會，政治消息可能暫告一段落，但總統特朗普的「通俄門」調查將依然是市場關注焦點。

其他國家的較重要經濟數據，中國將於周二公布7月貿易數據，市場預期貿易順差為460.8億美元；另該國在周三公布7月消費與批發物價指數，市場預期分別升1.5%與5.5%。英國將於周四公布6月製造業生產數據，市場預期變動不大。

其他消息方面，石油出口國組織舉行會議，討論減產協議執行情況，預期對油價有一定指示作用。