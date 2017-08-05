國際財經

英國老牌教育服務與印刷業巨擘、皮爾遜集團(Pearson)計劃裁減3000個職位，相當於一成的總員工，以及減少股息額72%以保留現金，應對教育業務的疲弱經營環境。

集團行政總裁(CEO)John Fallon誓言，要在2019年完結前，把年度成本減省3億英鎊。2013年接任CEO的Fallon披露，他已裁減了一萬名皮爾遜員工。他指出，集團未來業務重點將是發展數碼教育，包括網上教育課程。

同日，皮爾遜公布上半年業績，盈利為1600萬英鎊，去年同期虧損2.86億英鎊。