國際財經

周四(8月3日)英倫銀行議息後一如市場預期維持利率及購債規模不變，而央行會議紀要顯示支持加息的委員從此前的三位下降至兩位，而且央行下調英國今明兩年的經濟增長預測、未來三年的通脹預測以及未來兩年的薪資增長預測。英倫銀行鴿派的聲明拖累英鎊/美元大幅下挫逾100點至1.3110附近。

雖然美滙指數並未明顯受惠於英鎊的弱勢，但市場對於英倫銀行今年內加息的預期顯著降溫，令倫敦金多頭得到鼓舞，大幅反彈至1270美元附近。

雖然昨日金價曾跌穿1260美元至4個交易日低位1256.9美元，一度跌穿日線圖的上升通道底部支持，但金價收市重返9日指數移動平均線1262美元及上升通道底部之上，令金價自7月10日啟動的上升浪趨勢仍維持有效。

目前金價窄幅徘徊於1270美元之下，緊張等待今晚20:30公布的美國7月非農就業數據、7月失業率、7月平均小時薪資等重要經濟數據。若非農數據表現遜於預期，倫敦金或可進一步上探1278美元甚至1280美元附近。但若非農就業數據表現強勁，則需小心金價將再度跌穿1260美元，甚至下探1252/1253美元區域(18日指數移動平均線和100日移動平均線附近水平)。

策略方面，由於美國總統特朗普的執政危機風險未除，美滙指數難言見底，而黃金實貨需求的疲弱令金價上方空間亦受限，金價很有可能繼續維持大幅震蕩整固，因此我們短期內將維持高沽低揸的策略。若金價回落至1252/1253美元區域，我們將買入倫敦金，上望1268美元，跌穿1247美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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