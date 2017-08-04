國際財經 即巿股評

上周五(7月28日)加拿大5月季調後國內生產總值(GDP)按年增長4.6%，好於預期按年增長4.1%，亮麗的經濟數據令市場對加拿大央行年內加息預期再度升溫，美元/加元自日內高位1.2566大幅下挫近1%至1.2418，逼近7月27日創下的14個月新低1.2413水平。

不過，疲弱的美元/加元本周卻未能進一步跌破1.2400，反而輾轉回升，意外收復1.2500和1.2600一線。周四(8月3日)石油出口國組織(OPEC)稱自2017年開始，OPEC目前完成歷史記錄最高的減產量，但從政府部門、諮詢公司及媒體行業的統計數據看，伊拉克和阿拉伯聯合酋長國雖在減產上作出努力，但依然未能達成預定減產目標。OPEC原油產量7月回升引發市場新一輪對供應過剩問題的擔憂，紐約9月原油期貨大幅收跌1.13%，險守49.00美元/桶，美元/加元則受此推動升至日內高位1.2617，刷新近兩周高位。

雖然目前美元/加元已較7月27日觸及的14個月低位1.2413反彈逾200點，但疲軟的美滙指數仍對美元/加元持續反彈構成阻礙。本周一項最新民調顯示，美國總統特朗普(Donald Trump)支持率由上月的40%降至33%，54%的受訪者對特朗普當總統感到尷尬，在醫改、稅改等新政推行屢屢受挫後，市場愈發質疑特朗普的執政能力。更令人憂心的是，周四(8月3日)市場消息稱，美國司法部特別檢察官米勒(Robert Mueller)已經選定了調查俄羅斯干預美國大選的大陪審團成員，這意味着特朗普通俄門調查可能激化並持續數月。若特朗普政治風波進一步發酵，將不利於美元/加元反彈。

今晚20:30美國和加拿大都將同時公布7月就業人數變化和失業率等重要經濟數據。鑑於周三素有小非農之稱的美國7月ADP私人機構就業人數增長低於市場預期，且連續第二個月走弱，投資者對於今晚的美國7月非農數據保持謹慎態度。若今晚美國非農數據大幅差於預期而且加拿大的就業數據表現良好，美元/加元有望再度回落至1.2500甚至1.2400水平；但若美國非農數據意外強勁或加拿大就業數據意外疲弱，美元/加元或有機會突破18日指數移動平均線阻力1.2620水平並進一步上探1.2700。

策略方面，我們根據7月25日策略在1.2560建立的美元/加元買盤已於1.2520止損平倉，虧損40點。若美元/加元回落至1.2450/1.2460區域，我們將買入美元，上望1.2580，跌穿1.2400止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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