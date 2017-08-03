國際財經

美國國際集團(AIG)行政總裁(CEO)Brian Duperreault披露，不再跟從前任行政總裁Peter Hancock訂下的資本回饋計劃目標。

Hancock在去年公布，要在2017年底向股東回饋250億美元的計劃。上季，AIG動用24億美元回饋股份。

今年5月接任AIG行政總裁的Duperreault，周四在投資者會議上表示，股本回饋計劃仍然進行中，但不再訂下目標。他有信心資本管理策略足以支持盈利增長，希望可優化自營增長。