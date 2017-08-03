國際財經

道指昨日首次收於22000點上方後，投資者今日明顯缺乏方向，獲利回吐，美股三大指數個別發展，道指則於22000點徘徊，市場繼續關注企業財報及經濟數據。

截至本港時間晚上約11時05分，道指報22034點，升18點或0.08%；標普500指數報2475點，跌2點或0.1%；納指報6356點，跌5點或0.09%。

企業財報仍是市場關注的焦點，投資者繼續密切關注財報，以判斷近期大市屢創新高後的美股價值是否合理。電動汽車生產商特斯拉(Tesla)股價升逾6%，該公司宣布季度虧損額小於預期。美國國際集團(AIG)昨日收市後宣布的季度盈利超出預期，但其股價先升後回，現跌約0.6%。肯德基及必勝客母公司百勝集團第二季持續經營業務純利，由去年同期的3.36億美元，倒退至2.06億美元，拖累股價跌逾1%。

今日有一連串經濟數據公布，美國7月企業宣布裁員人數，按月減少9%，按年亦減少近38%，跌至去年11月以來新低，亦是15年來第3低水平。美國上周首次申領失業救濟人數跌至24萬人，按周減少5000人，但低於市場預期。

美國7月Markit綜合及服務業採購經理指數(PMI)均創6個月新高。綜合PMI終值升至54.6，高於初值的54.2；服務業PMI終值54.7，高於初值及6月終值的54.2。美國7月ISM非製造業指數跌至53.9，低於預期的57，亦低於6月的57.4，創11個月新低，反映服務業擴張速度放緩。

另外，美國6月工廠訂單按月反彈3%，升幅略多於預期，創8個月以來最大升幅，結束連續兩個月跌勢，5月跌幅經修訂後收窄至0.3%。不過，本周備受市場關注的經濟數據，相信是周五的非農就業數據，因可以進一步了解聯儲局稍後的貨幣政策部署。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報49.80美元，升0.21美元或0.42%；倫敦布蘭特期油報52.52美元，升0.16美元或0.31%。

歐股個別發展，英國富時100指數報7476點，升64點或0.87%；德國DAX指數報12162點，跌19點或0.16%；法國CAC 40指數報5136點，升28點或0.57%；意大利富時MIB指數報21754點，升180點或0.84%。