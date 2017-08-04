即巿股評 港股直擊 國際財經

蘋果公司業績較預期好，帶動道指周三首度突破二萬二關。但7月份ADP私人企業職位增幅只有17.8萬份，低於市場預期的增加19萬份；市場下一焦點將會是周五公布的非農就業數據。在業績因素主導下，美股整體仍是輪動為主。筆者看好的亞馬遜(Amazon)早前股價破頂，市值曾突破5000億(美元．下同)，更令其創辦人貝索斯(Jeff Bezos)的「身家」一度超越蓋茨成為全球首富。然而，股價處於高位走勢難免波動，且亞馬遜最新季度業績顯示，收入雖然按年增長25%至380億元，但盈利倒退77%，跌至1.97億元，遠遜於市場預期。縱使如此，亞馬遜對傳統零售市場帶來的顛覆性影響，長線來看，其競爭力仍然是有增無減。

事實上，具顛覆性的創新科技發展已對眾多企業和產業帶來深遠影響，並重新定義商業生態系統及運作模式。市場研究機構Gartner最近發表的報告指出，人工智能(AI)及機器學習(Machine Learning)技術，將為科技企業帶來豐厚的收入及機遇，因為幾乎所有虛擬的應用程序都能夠融入智能化技術之內。Gartner的分析提到，未來三個重要主題分別是Intelligent、Digital及Mesh。

今天，人工智能及機器學習已經達到了關鍵的臨界點，估計可進一步擴展至所有科技支援的服務及應用上，並成為各大科技企業的主要戰場。而進階的機器學習包括深度學習(Deep Learning)、神經網絡(Neural Networks)和自然語言處理(Natural-Language Processing)等技術，能夠讓電腦系統進行自我學習。AI的自然語言辨識功能，使虛擬個人助理(VPA)開始普及，當中最為人所熟悉的VPA包括蘋果的Siri和亞馬遜的Alexa。

至於數碼化的發展，可以說是「虛」與「實」的結合，具體應用範疇包括虛擬實境(VR)、增強實境(AR)、數位分身(Digital Twins)和區塊鏈(Blockchain)等。當中，VR及AR改變了使用者與軟件系統互動的方式，其沉浸式環境(Immersive Environment)除應用在訓練場景和遠程體驗外，亦已開始涵蓋所有的人類感官。

簡單來說，數位分身就是實體產品的軟件模型，透過物理數據及傳感器提供的數據，開發者可透過數位分身進行分析和模擬現實環境的各種狀況，從而改善產品的性能。區塊鏈技術是分布式分類賬技術(Distributed Ledger Technology)的一種，比特幣(Bitcoin)的底層技術正是區塊鏈。

最後，Mesh的意思是指擴大用戶群與企業，以及裝置、內容、服務等之間的聯繫，令業務能夠演化至完整的智能生態系統。其發展方向包括：對話系統(Conversational Systems)、混搭程式及服務架構(Mesh App and Service Architecture)、數碼技術平台(Digital Technology Platforms)等。

上述的科技發展趨勢普遍已處於突破性或崛起階段，從投資角度來看，龍頭科技企業由於擁有龐大資源及用戶數據，成為贏家的機會相對更高。

港股方面，恒指收報27531點，跌76點或0.3%，大市全日成交855.4億元。技術上，恒指明顯繼續受制於前年「大時代」時期的成交量密集區頂部阻力，約27700點附近位置，短期或會維持反覆整固的格局【圖】。

信報投資研究部

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