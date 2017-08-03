美國商務部公布，美國6月工廠訂單按月上升3%，市場預期上升2.9%，創8個月以來最大升幅，結束連續兩個月跌勢；5月修正後為下降0.3%，前值為下降0.8%。
美國6月耐用品訂單修正後為按月增長6.4%，前值為增長6.5%；扣除運輸的工廠訂單為按月下降0.2%。
另外，扣除國防的耐用品訂單修正後為按月增長6.6%，前值為增長6.7%；扣除運輸的耐用品訂單修正後為按月增長0.1%，前值為增長0.2%。
美國6月扣除飛機的非國防資本財訂單修正後按月持平，前值為減少0.1%。
今日 22:26 國際財經
美國商務部公布，美國6月工廠訂單按月上升3%，市場預期上升2.9%，創8個月以來最大升幅，結束連續兩個月跌勢；5月修正後為下降0.3%，前值為下降0.8%。
美國6月耐用品訂單修正後為按月增長6.4%，前值為增長6.5%；扣除運輸的工廠訂單為按月下降0.2%。
另外，扣除國防的耐用品訂單修正後為按月增長6.6%，前值為增長6.7%；扣除運輸的耐用品訂單修正後為按月增長0.1%，前值為增長0.2%。
美國6月扣除飛機的非國防資本財訂單修正後按月持平，前值為減少0.1%。
|下一篇：
|時代地產中期少賺9% 不派息
|上一篇：
|建發奪福建省商住地皮