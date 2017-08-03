國際財經

美國勞工部公布，截至7月29日止當周，美國首次申領失業救濟人數為24萬人，按周減少5000人，市場預本預期減至24.2萬人。

至於美國首次申領失業救濟人數已連續第126個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為24.175萬人，按周減少2500人。

另外，截至7月22日止當周，美國續領失業救濟人數為196.8萬人，按周增加3000人，市場原本預期減至195.5萬人。