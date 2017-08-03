美國勞工部公布，截至7月29日止當周，美國首次申領失業救濟人數為24萬人，按周減少5000人，市場預本預期減至24.2萬人。
至於美國首次申領失業救濟人數已連續第126個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。
美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為24.175萬人，按周減少2500人。
另外，截至7月22日止當周，美國續領失業救濟人數為196.8萬人，按周增加3000人，市場原本預期減至195.5萬人。
今日 20:53 國際財經
美國勞工部公布，截至7月29日止當周，美國首次申領失業救濟人數為24萬人，按周減少5000人，市場預本預期減至24.2萬人。
至於美國首次申領失業救濟人數已連續第126個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。
美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為24.175萬人，按周減少2500人。
另外，截至7月22日止當周，美國續領失業救濟人數為196.8萬人，按周增加3000人，市場原本預期減至195.5萬人。
|下一篇：
|特朗普:續減成本高及不必要監管
|上一篇：
|美高梅中國半年少賺2% 派息11.6仙