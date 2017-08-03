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今日 19:23 國際財經

【看圖測市】倫敦金跌穿日線圖上升通道 短期或繼續調整

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周三(8月2日)美國公布的7月ADP私人機構就業人數增長17.8萬，低於預期增長19萬，但6月前值從15.8萬大幅上調至19.1萬。美國7月ADP數據不及預期，令美滙指數反彈受阻於93.075後重啟下跌之路，並進一步刷新15個月新低至92.53。

雖然倫敦金在ADP數據公布後從日內低位1262.8美元掉頭反彈，但進一步攀升至1272.6美元後再遇強勁沽壓，很快重返1266美元附近，而今早金價更一度閃崩近9美元，最低見1256.9美元。

近期美元弱勢對於倫敦金的支持有限，主要由於美股持續造好，削弱了避險資金對黃金的需求，而且昨日發表講話的多位聯儲局官員雖對今年是否進行第3次加息有意見分歧，但對於秋季開始縮減資產負債表的態度卻頗為一致，加上市場關注英倫銀行今晚的議息會議上會否透露未來加息的時間表，金價在全球貨幣寬鬆環境開始收緊的情況下受到壓制。

目前金價已跌穿日線圖的上升通道底部1260美元支持，若今晚美國公布的上周首次申領失業救濟人數、7月ISM非製造業指數及6月耐用品訂單數據終值等經濟數據表現良好，支持美滙指數進一步掉頭反彈，倫敦金可能會進一步下挫至1252/1253美元區域(18日指數移動平均線和100日移動平均線附近水平)才見初步支持。

策略方面，若金價回落至1252/1253美元區域，我們將買入倫敦金，上望1268美元，跌穿1247美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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