國際財經

歐羅區多國7月PMI及零售數據表現參差，加上市場關注英倫銀行稍後公布的議息結果及通脹數據，投資者觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段反覆。

截至本港時間傍晚6時14分，英國富時100指數報7416點，升5點或0.07%；德國DAX指數報12154點，跌24點或0.2%；法國CAC 40指數報5114點，升7點或0.15%；意大利富時MIB指數報21626點，升53點或0.25%。

歐羅區7月綜合採購經理指數(PMI)終值55.7，低於初值的55.8及6月終值56.3，創6個月新低。不過，歐羅區6月零售銷售按月則增長0.5%，高於預期的增長0.1%。

英國方面，7月服務業PMI從6月觸及的4個月低位53.4升至53.8，略高於市場預期的53.6。德國7月綜合PMI終值由6月的56.4跌至54.7，亦低於上月公布的初值55.1。法國7月綜合PMI終值由6月的56.6跌至55.6，略低於初值55.7。英鎊現報1.3236美元，升0.1%；歐羅報1.1845美元，跌0.09%。

道指期貨暫報21949點，跌8點。

油價先跌後回升，紐約原油期貨現時每桶報49.8美元，升0.21美元或0.42%；倫敦布蘭特期油報52.63美元，升0.27美元或0.52%。