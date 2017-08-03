國際財經

上周三(7月26日)英國公布的第二季國內生產總值(GDP)按年增長 1.7%，差於前值按年增長2%，而此前公布的一系列英國經濟數據表現普遍疲軟(例如6月通脹數據意外放緩)，加之英國脫歐對經濟衝擊的高度不確定性，令市場對英倫銀行年內收緊貨幣政策的預期降溫。不過，本周二(8月1日)公布的英國7月製造業採購經理人指數(PMI)從6月下修後的54.3攀升至55.1，自七個月低位反彈，這無疑緩和了市場對英國經濟放緩的憂慮。

此外，周三(8月2日)美國素有「小非農」之稱的美國7月ADP私人機構就業人數增長17.8萬，差於預期增長19萬，為連續第二個月走弱，加上美國總統特朗普(Donald Trump)政治風波不斷令市場憂慮美國政壇的穩定性，本已疲軟的美匯指數受此拖累再度刷新15個月低位至92.53。英鎊/美元則進一步攀升至1.3249，創下自2016年9月15日以來的11個月高位。

值得一提的是，目前市場焦點聚焦於今晚公布的英倫銀行8月利率決議、會議紀要以及季度通脹報告。在各大主要央行紛紛表示有意縮減貨幣刺激之際，英倫銀行的立場將尤其引人關注。

事實上，在6月份的會議上，英倫銀行八名投票委員中有三名贊成提高利率，儘管投票結果仍維持利率不變，但支持加息的人數令市場頗為震驚，而且英倫銀行首席經濟學家霍爾丹(Andy Haldane)在上個月會議上雖未投票支持加息，但他此後曾在多個場合表示需要對加息認真看待。然而，曾連續三次投票加息的「鷹派」票委福布斯(Kristin Forbes)已被新任票委泰瑞羅(Silvana Tenreyro)代替，加上過去一個月內英國數據總體未如理想，令本次會議再添懸念。

日線圖顯示，英鎊/美元仍持穩於自6月21日低位1.2588延伸而上的上升通道，今日更進一步刷新11個月高位至1.3265。若今晚霍爾丹投票支持加息且英倫銀行上調通脹報告，英鎊/美元有望進一步挑戰1.3300甚至1.3460(從2016年6月23日高位1.5018至2016年10月7日低位1.1904的下跌浪的50%調整水平)，但若英倫銀行最終少於三名票委贊成提高利率，英鎊/美元將先行回落調整，下探1.3150 (9日指數移動平均線水平)甚至1.3100附近水平(上升通道底部支持)。

策略方面，我們根據7月27日策略已於1.3100買入英鎊並於目標1.3250平倉，獲利150點。若英鎊/美元回落至1.3120至1.3130區域，我們將買入英鎊，目標1.3290，跌破1.3065止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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