國際財經

美股道指隔晚升穿22000點收市，創歷史新高，惟市場關注英倫銀行今日稍後公布的議息結果及通脹數據，加上歐洲央行有意查看海航及卡塔爾王室在德銀的持股權，投資者觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時53分，英國富時100指數報7405點，跌5點或0.08%；德國DAX指數報12135點，跌45點或0.38%；法國CAC 40指數報5099點，跌9點或0.16%；意大利富時MIB指數報21615點，升42點或0.2%。

道指期貨暫報21941點，跌16點。

德意志銀行財務總監James von Moltke早前在固定收益投資者的電話會議上表示，歐央行欲查看海航集團和卡塔爾王室在德銀持有的股權。德銀現報15.09歐羅，跌0.53%，早段最低見15.01歐羅，挫1.05%。

油價回軟，因美國上周原油庫存減幅低於預期，以及石油出口國組織(OPEC)稍後將公布月報，且下周將舉行會議，討論減產協議履行情況。紐約原油期貨現時每桶報49.18美元，跌0.41美元或0.83%；倫敦布蘭特期油報51.94美元，跌0.42美元或0.8%。

美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預期為24.3萬人，前值為24.4萬人。此外，該國亦將公布上月ISM非製造業指數及6月耐用品訂單終值，預期分別為56.9及與按月持平，前值為57.4及升6.5%。