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今日 14:59 國際財經

蘋果效應退 日股低收50點

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隔晚美股三大指數個別發展，「蘋果效應」消退，科技股出現獲利回吐，拖累亞太區股市下滑。

日本首相安倍晉三第三次改組內閣成員，主要的經濟大臣留任，但替換備受關注的防衞相和外務大臣。市場關注事件對金融經濟的影響，日本股市走軟，日經平均指數收報20029點，跌50點或0.25%。

南韓文在寅政府昨天宣布號稱「史上最嚴」的樓市辣招，以遏制樓市泡沫。南韓股市今日收挫逾1%，韓國首爾綜合指數收報2386點，跌40點或1.68%。

澳洲股市亦偏軟，澳洲普通股指數收報5786點，跌7點或0.13%。

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