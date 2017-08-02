國際財經

重磅股蘋果公司業績理想，帶動美股高開，道指一度突破22000點大關，但由於上月ADP私人新增職位遜預期，市場憂慮周五公布的非農就業數據亦相對遜色，美股回軟，目前三大指數個別發展。

截至本港時間晚上約11時，道指報21975點，升11點或0.05%；標普500指數報2467點，跌8點或0.35%；納指報6326點，跌36點或0.58%。

企業財報繼續受到市場關注，蘋果第三財季收入454.08億美元，高於去年同期；淨利潤87.17億美元，按年增長12%，優於市場預期。同時，該公司對第四財季收入的展望，亦超出市場預期。分析指出，市場對蘋果第四財季銷售量的預期穩健，緩解了新iPhone的推出可能受到生產延遲影響所引起的憂慮情緒，蘋果目前升逾4%。

另外，時代華納股價微升0.17%，主要因為該公司第二季盈利超出預期。至於特斯拉(Tesla)、美國國際集團(AIG)等將於收市後公布財報。

值得留意的是，一些聯儲局官員將於稍後發表講話，其中包括克利夫蘭聯儲行長梅斯特(Loretta Mester)、三藩市聯儲行長威廉斯(John Williams)等。

經濟數據方面，素有小非農之稱的美國7月ADP私人企業新增職位17.8萬個，低於市場預期的18.5萬個。市場關注周五公布的非農就業數據，希望可以從中尋找聯儲局貨幣政策的最新部署。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報48.78美元，跌0.38美元或0.77%；倫敦布蘭特期油報51.58美元，跌0.2美元或0.39%。

歐股下跌，英國富時100指數報7396點，跌26點或0.36%；德國DAX指數報12163點，跌88點或0.72%；法國CAC 40指數報5100點，跌27點或0.53%；意大利富時MIB指數報21532點，跌80點或0.37%。