國際財經

周二(8月1日)美國公布的經濟數據大部分表現遜於預期：6月核心個人消費支出(PCE)物價指數按年增長1.5%，雖高於市場預期1.4%增長，但遠低於美國聯儲局2%的通脹目標；而6月個人收入增長持平，遜於預期增長0.4%；6月個人支出亦從上月的增長0.3%，放緩至增長0.1%；尤其是7月ISM製造業指數從上月創下的近3年高位57.8大幅回落至56.3，遜於預期56.4。

疲弱的美國經濟數據進一步打壓市場對於美國聯儲局年底前加息的預期，目前市場預計美國12月加息的機會率已下跌至50%以下。美滙指數在數據公布後再度回落至15個月新低92.75附近，而倫敦金脫離日內低位1262.2美元後獲得更大動力反彈，進一步突破1270/1271美元區域阻力，最高見1274美元。

不過，近期金價升至1270美元後走勢較為反覆，由於今晚8時15分將會公布素有「小非農」之稱的7月ADP私人機構就業人數，倫敦金多頭鎖定獲利平倉，拖累金價再度回落至1264美元附近。

短期內只要金價仍企穩於上升通道底部支持1260美元之上，後市將維持輾轉向上之勢，有望進一步挑戰1278美元甚至1280美元，但若今晚美國7月ADP數據表現強勁令美滙指數重獲反彈動力，則需小心金價將會跌穿1260美元並進一步下探1255美元甚至1250美元。

策略方面，若金價回落至1255/1256美元區域，我們將買入倫敦金，上望1268美元，跌穿1250美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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