國際財經

市場觀望英倫銀行明日議息及公布通脹數據，加上歐洲銀行業季績表現欠理想，利淡投資氣氛，歐洲股市中段下跌。

截至本港時間傍晚6時15分，英國富時100指數報7395點，跌28點或0.38%；德國DAX指數報12227點，跌23點或0.19%；法國CAC 40指數報5113點，跌13點或0.27%；意大利富時MIB指數報21573點，跌39點或0.18%。

數據方面，歐羅區6月生產物價指數(PPI)按月下降0.1%，符合市場預期。英國7月建築業採購經理指數(PMI)從6月的54.8降至51.9，低於市場預期的54.5。英鎊現報1.3229美元，升0.2%；歐羅報1.1832美元，升0.25%。

法國興業銀行第二季盈利下跌28%，主要由於股票交易業務表現不佳；德國商業銀行次季轉盈為虧，因受市場疲軟，以及撥備約8.07億歐羅的人事相關重組費用拖累。不過，評級機構穆迪將英國銀行體系評級展望，由「負面」調高至「穩定」，以反映對當地銀行業未來12至18個月信貸情況發展的看法。

道指期貨暫報21949點，升45點。

油價續軟，紐約原油期貨現時每桶報49.03美元，跌0.13美元或0.26%；倫敦布蘭特期油報51.75美元，跌0.03美元或0.06%。