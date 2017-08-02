國際財經

自歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)在7月20日表態稱歐洲央行將在秋季結合通脹檢視買債計劃的效果以來，歐羅/美元自1.1480持續上漲，衝破1.1600、1.1700和1.1800等多個重要阻力關口，今日更一度攀升至1.1866，刷新自2015年1月以來的兩年半新高。歐羅/美元如此強勢，主要因為德拉吉這次的鷹派言論存在廣泛的經濟數據表現支持，而美國總統特朗普(Donald Trump)的新醫改法案受阻與白宮人事調動混亂亦是「功臣」之一。

根據歐盟統計局周二(8月1日)公布的數據顯示，歐羅區第二季國內生產總值(GDP)按年增長2.1%，符合預期且高於第一季1.9%增長。而通脹方面，歐洲央行關注的7月核心消費物價指數(CPI)亦按年增長1.2%，勝於預期的1.1%，雖然與央行目標通脹2%尚有差距，但近期歐羅區核心CPI已連續四個月出現穩定的上升趨勢。就業方面，歐羅區6月失業率亦已經跌至2009年6月以來最低的9.1%。由此可見，歐羅區近期經濟發展勢頭確實全面而強勁，歐洲央行貨幣政策兩大關注目標通脹與就業均得到明顯的改善。

而從估值的角度分析，經濟合作與發展(OECD)的購買力平價模型為歐羅未來走勢給出驚人的答案。該模型顯示，儘管歐羅/美元今年累計上漲10%，但歐羅仍然是G10貨幣中仍是被低估的，OECD認為歐羅/美元的公允價值是1.24，當前匯率比其公允價值仍然低14%。

另一方面，美滙指數亦「跌跌不休」，並一度在周二(8月1日)短暫觸及15個月以來最低92.75。儘管周二公布的美國6月核心個人消費支出(PCE)物價指數年率略好於預期，但同時公布的美國6月個人收入與支出數據遜於預期，加上近期白宮新聞主任斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)被美國總統特朗普(Donald Trump)解職，令市場擔憂美國政壇不確定性會影響美國聯儲局年內加息的決定。而據交易商最新押注顯示，美國聯儲局12月加息概率僅為46%，已經少於50%。

而展望本周，經濟數據方面投資者需要重點留意周四(8月3日)歐羅區6月零售銷售月率與周五(8月4日)的美國7月非農新增就業職位表現，而今晚歐洲央行將召開管理委員會會議，由於無利率決議公布，應該對市場走勢影響有限。

技術分析方面，周線圖顯示歐羅/美元已升穿大型整固區域1.0500至1.1500區域的頂部阻力水平，而日線圖則顯示歐羅/美元亦已升穿1.1734(從2014年5月高位1.3989至2017年1月低位1.0340下跌浪的斐波那契38.2%回撤水平)，這意味著歐羅/美元漲勢應可延續，後市中線或可走高挑戰重要關口1.2000水平。

策略方面，若歐羅/美元回落至1.1720/1.1730區域，我們將買入歐羅，目標1.1840，跌穿1.1680止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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