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消息指出，滙豐控股(00005)將會在港成立一家新公司滙豐環球服務(香港)，計劃明年上半年內將香港的環球部門、滙豐營運、服務及科技部(HOST)和環球業務內中後勤部門的員工轉往至滙豐環球服務(香港)。

滙豐今日在內部通知員工解釋，有關服務架構是配合監管機構對大型銀行的要求而設立，旨在支援滙豐的業務恢復及處置程序規劃。「有助我們確保，即使某個營運公司陷入財務危機(儘管這種可能性很低)，集團的銀行業務仍能繼續運作。強調此舉並非為縮減成本或人手，而是為配合監管要求，並盡可能少對工作及業務管理方式的影響。

滙豐指出，有關安排主要涉及香港上海滙豐銀行於香港的營運業務，但不包括亞太區的其他營運業務及恒生銀行(00011)。未來數月會與監管機構商討具體架構。

滙豐稱，方案會分階段實施，計劃於2018年上半年前完成。該行並表示，滙豐環球服務的模式已在英國和美國實行。集團於《2014年報及賬目》中有概述創立滙豐環球服務公司的計劃。

滙豐表示，轉職的同事繼續在現時的部門如常運作。除受僱公司的變更外，員工的薪酬及福利、現有貸款安排和其他僱用條款及細則將維持不變，服務年資亦不會中斷。日後如有任何有關於薪酬、福利和其他僱用條款及細則的政策變更，均依照集團政策實施，與現時並無分別。

滙豐去年底香港的僱員人數(包括恒生)約2.9萬人，未悉今次受影響的中後勤員工人數。

金融海嘯後，監管機構加強對「大到不能倒」的銀行加強監管，被列為系統重要性的金融機構(SIFI)要符合監管規定的「恢復及處置程序規劃」的要求。

滙控除屬於環球系統重要性的銀行外，旗下香港上海滙豐銀行是本港5家本地系統重要性銀行(D-SIB)之一，其他包括渣打香港、中銀香港(02388)、恒生及東亞銀行(00023)。