國際財經

評級機構穆迪將英國銀行體系評級展望，由「負面」調高至「穩定」，以及映該行對當地銀行業未來12至18個月信貸情況發展的看法。調高展望評級主要是由於英國銀行強勁的信貸資料，有助抵禦疲弱的經營環境，隨着當地銀行業資本情況改善、貸款質素理想，以及強大的流動性及融資能力，有利業界維持健康發展。

不過，穆迪同時預計，英國準備脫離歐盟，令不明朗因素增加，當地銀行業未來12至18個月經營狀況將有所惡化。該行又預期，英國經濟將有所放慢，影響銀行的收入和信貸質素，競爭增加及利率持續怟企，將影響銀行淨息差。