國際財經

對於蘋果公司將部分用作「翻牆」的虛擬私人網絡(VPN)應用程式，從中國區App Store所下架，蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)表示，法律上，中國加強了使用VPN的執法，在內地使用VPN應用程式，須取得向當局的經營牌照。同時，由於許多VPN應用程式並不符監管者的規定，因此蘋果被要求下架這些應用。

不過，庫克稱，App Store目前仍有逾百個VPN應用程式在架上，分別來自中國以外的開發商。

庫克指出，市場上有聲音將美國與中國的情況相提並論，他強調美國的法律很明確支持蘋果的業務。不過，中國的法律也很清晰，蘋果必須遵守當地法律。

對於美國總統特朗普接受《華爾街日報》訪問時透露，蘋果將在美國興建3家規模龐大的工廠，庫克在電話會議中無直接回應，僅表示蘋果有責任在美國增加經濟活動，包括增加就業。

他續稱，蘋果正在部署的其他策略於美國創造就業機會，包括推出教學活動，例如教授孩子如何編碼等。

庫克也提到此前宣布的10億美元美國先進製造業基金，他認為製造業投資的空間仍很大。

另外，庫克表示非常看好印度市場，又形容印度市場為蘋果擴大市場份額，又提到蘋果已在印度開始生產iPhone SE，重申對印度市場感到樂觀。