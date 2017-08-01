國際財經

南韓宣布採取額外措施為房地產市場降溫，將提高對多個物業持有者徵收的資本利得稅，以遏制投機現象。

南韓政府發表聲明稱，從明年4月開始，個人在指定地區擁有兩個物業的，將在現行資本利得稅率的基礎上提高10個百分點；持有超過3個物業的，資本利得稅率將提高增收20個百分點。根據利潤幅度的大小，現行稅率為6%至40%不等。

政府聲明稱，住宅不是投資品，而是用來住的，任何投機性需求都應該予以遏制。

南韓決策者將首爾、釜山以及該國其它一些地區樓市泡沫嚴重歸咎於投機行為。