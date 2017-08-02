《華爾街日報》引述知情人士透露，印度流動支付公司Paytm擬新增即時通訊功能，並最快在兩星期內推出。現時Paytm用戶超過2.25億人次。
報道指，Paytm擬新增即時通訊功能或能吸引部分WhatsApp的用戶，推動更多用戶使用該公司的使用。同時，聊天功能可給印度企業提供一個與客戶進行互動的正式渠道。
WhatsApp發言人對此不予置評。WhatsApp表示，該公司的12億用戶中，有兩億人在印度。目前正在研究向印度市場添加支付功能的可能性。
今日 10:49 國際財經
《華爾街日報》引述知情人士透露，印度流動支付公司Paytm擬新增即時通訊功能，並最快在兩星期內推出。現時Paytm用戶超過2.25億人次。
報道指，Paytm擬新增即時通訊功能或能吸引部分WhatsApp的用戶，推動更多用戶使用該公司的使用。同時，聊天功能可給印度企業提供一個與客戶進行互動的正式渠道。
WhatsApp發言人對此不予置評。WhatsApp表示，該公司的12億用戶中，有兩億人在印度。目前正在研究向印度市場添加支付功能的可能性。
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