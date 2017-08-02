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今日 05:13 國際財經

藍籌盈利佳 道指今年31次創新高

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藍籌業績佳，抵消了較預期差的經濟數據，美國股市周二扳升，道瓊斯工業平均指數連續第二天創下新高。

道指最高見21990點的即市新高，其後回吐，收市升72點或0.33%，報21963，是今年第31次創下新高，離二萬二千點只差37點，主要是受惠於業績佳的英特爾升2.5%，但前一天表現佳的波音，股價回落1.3%。標準普爾500指數曾經見2477點的即市新高，收市升6點或0.24%，報2476；金融與科技股領漲。納斯特綜合指數升14點或0.23%，收市報6362。

Prudential Financial首席市場策略師Quincy Krosby表示，經濟基調良好與藍籌業績普遍正面，均有利於股市上揚。

Oanda高級市場分析員Craig Erlam指出，藍籌業績依然是市場焦點，市場預期將有更佳的消息推動股價上揚。截至上周五，已公布業績的標普500指數成分股內，73%盈利優於預期。

蘋果將於周二收市後公布業績，股價微升至149.17美元。谷歌母公司Alphabet升0.6%，Facebook升0.4%，亞馬遜與Netflix分別升0.3%。

業績優於預期的Sprint與施樂，分別升11.2%與5.8%。美國7月汽車銷量欠佳，通用汽車與福特分別跌3.4%與2.4%。

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