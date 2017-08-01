國際財經

輝瑞業績勝預期，市場憧憬蘋果等企業季績亦見理想，利好投資氣氛，推動美股上揚，道指逼近22000點，繼續在歷史新高徘徊。

截至本港時間晚上約11時01分，道指報21978點，升87點或0.4%；標普500指數報2475點，升5點或0.21%；納指報6363點，升15點或0.24%。

企業財報仍然是今日市場關注的焦點，Oanda資深市場分析師Craig Erlam表示，迄今為止財報表現大多強勁，市場仍繼續等待企業財報方面的更多積極訊號。

據數據編纂機構FactSet顯示，截至上周五，在已經公布財報的標普500成分股中，73%公司銷售收入超出預期。分析指出，如果企業財報能維持此前表現，那麼它將是很好的一個財報季，將能填補美國總統特朗普迄今仍未能兌現增長政策留下的空缺。今日收市後，科技行業巨頭蘋果公司將公布財報，同時還有康寶萊、Allstate及Match Group等企業公布業績。

經濟數據表現參差，美國7月Markit製造業採購經理指數(PMI)終值升至53.3，創4個月新高，反映製造業活動加快；不過，7月ISM製造業指數跌至56.3，低於6月的57.8，亦低於市場預期的56.5。另外，美國6月個人開支一如預期按月微升0.1%，升幅較5月放緩0.1個百分點，受制於薪酬增長呆滯；同時，6月個人收入則意外持平，是7個月以來首次無增長，市場原先預期個人收入升0.4%。

另一方面，投資者亦關心美國的政治動態，上任只有10天的白宮傳訊總監斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)稍早離職，分析指出，特朗普政府再有人事變動，或多或少都會影響投資者的部署。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報49.59美元，跌0.58美元或1.16%；倫敦布蘭特期油報52.1美元，跌0.62美元或1.18%。

歐股上揚，英國富時100指數報7436點，升64點或0.88%；德國DAX指數報12296點，升178點或1.48%；法國CAC 40指數報5146點，升52點或1.03%；意大利富時MIB指數報21583點，升96點或0.45%。